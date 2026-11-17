ВС РФ поразили предприятия ВПК и объекты транспорта Украины в четырех регионах Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации минувшей ночью нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов по военной и инфраструктурной системам Украины. Об этом во вторник,17 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, в результате проведенной операции были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, ударам подверглись объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье, а также на территории Черкасской и Днепропетровской областей.

В Минобороны РФ уточнили, что в числе пораженных целей также оказались объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).