ОАК передала Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34. Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Поставка выполнена в рамках гособоронзаказа.

В «Ростехе» отметили, что машины прошли весь цикл необходимых наземных и лётных заводских испытаний и отправились к месту несения службы.

ОАК передала Минобороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 Объединённая авиастроительная корпорация передала новую партию Су-34 для нужд Минобороны РФ

Фронтовой бомбардировщик Су-34 способен уничтожать цели на земле, на воде и в воздухе, включая инфраструктурные объекты, укрытые эшелонированной ПВО и удалённые от места дислокации на сотни километров. Помимо ударных задач, машина привлекается к ведению воздушной разведки.

Ранее в «Ростехе» также сообщили, что ОАК передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей пятого поколения Су-57. Самолёты выполнены в новом техническом облике.