В результате атаки беспилотников в Крыму погибли два человека Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Ленинском районе Республики Крым в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, пообещав, что республиканские органы власти окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку. Он также призвал жителей полуострова сохранять бдительность и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Незадолго до этого Аксенов проинформировал об очередной попытке атаки на Крымский мост, из-за чего автомобильное движение по переправе было временно приостановлено. Власти обратились к жителям и гостям региона с просьбой воздержаться от поездок в направлении моста и заблаговременно учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов.