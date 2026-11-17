Новосибирский «Вектор» - одно из двух мест на планете, где разрешается ранить вирус натуральной оспы. Фото: Центр вирусологии «Вектор»

Новосибирский институт органической химии СО РАН разработал противооспенный препарат «НИОХ-14» совместно с центром «Вектор» в Кольцово. Сейчас ученые надеются получить разрешение и площадки для выпуска лекарства и передачи его в стратегические запасы страны. Об этом КП-Новосибирск рассказал и.о. директора института, кандидат химических наук Евгений Суслов.

По его словам, разработка именно в Новосибирске логична: здесь работают сильные химики и биологи, а «Вектор» — одно из двух мест в мире, где ВОЗ допускает хранение вируса натуральной оспы. Второе — Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте. Ученые проверяют препарат на менее опасных ортопоксвирусах — оспе коров, мышей и вирусе осповакцины, затем на клетках, зараженных натуральной оспой, и на животных, включая приматов.

Клинические испытания на людях для таких препаратов не проводятся — специально заражать людей нельзя. Но лекарство проверяют на токсичность. «НИОХ-14» уже прошел государственную регистрацию. Суслов отметил, что оспа официально побеждена почти полвека назад, но есть могильники, которые могут вскрыться, и вспышки оспы обезьян — поэтому вакцины и химиотерапия против этого заболевания нужны.

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