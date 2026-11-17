Экс-полковник МВД Захарченко женился в колонии на своем адвокате Фото: Павел КЛОКОВ.

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской исправительной колонии № 5, заключил брак со своим адвокатом — 33-летней Валерией Туниковой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, несколько дней назад супруги уже отметили годовщину свадьбы.

По данным издания, Туникова остается единственным человеком, который навещает Захарченко в колонии и проводит с ним длительные свидания. На момент начала их общения бывший силовик был свободен. Его официальный брак распался еще в 2014 году, а спустя два года он расстался с гражданской супругой Анастасией Пестриковой, интересы которой ранее также представляла Туникова.

Вступив в дело в качестве защитника Захарченко, юрист изначально добивалась смягчения ему наказания и отправки в зону проведения спецоперации. В ходе регулярных встреч между адвокатом и ее подзащитным завязались романтические отношения, которые спустя несколько лет завершились регистрацией брака. При этом добиться сокращения срока адвокату так и не удалось.

Напомним, в 2019 году суд приговорил Захарченко к 12,5 года лишения свободы, а в 2022 году по совокупности с новым приговором окончательный срок составил 16 лет колонии строгого режима.