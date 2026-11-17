Politico: отстранение Каллас от переговоров выявило борьбу за сферы влияния в ЕС. Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Попытки ЕС подключиться к переговорам по украинскому урегулированию и отстранение от этой темы воинствующей главы евродипломатии Каи Каллас говорит о борьбе за сферы влияния между институтами Евросоюза и споре о том, кто именно должен руководить внешней политикой ЕС. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен не только взяла на себя главную роль по украинскому вопросу, но и фактически перехватила управление отношениями между ЕС и Израилем.

В итоге произошло дублирование функций подразделения по связями со странами Ближнего Востока и Северной Африки в составе Европейской службы внешних действий (EEAS), которой руководит Кая Каллас.

Но и это еще не все. В борьбу пытаются вступить Франция и Германия, предложившие реформировать EEAS, интегрировав ее в ЕК. Часть еврочиновников уже заговорила о том, что так страны хотят поставить пост главы евродипломатии под контроль исполнительной власти ЕС.

Ранее в России назвали источник кризиса в Евросоюзе. Эксперты выразили уверенность, что проблемы у ЕС начались после того, как он разорвал торговые отношения с Россией.

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль выразила уверенность, что многие проблемы ЕС не связаны с тарифами президента США Дональда Трампа и действиями России. По ее словам, проблемы ЕС «рождены изнутри». Кнайсль считает, что Евросоюз потерял семь лет, в течение которых мог «подготовиться к приходу Трампа».