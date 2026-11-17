Фримен Джонсон

Умер Фримен Джонсон, старейший из выживших участников событий в Перл-Харборе. Он скончался в возрасте 106 лет. Об этом пишет издание CNN.

Фримен Джонсон был одним из 87 тысяч военнослужащих на Оаху 7 декабря 1941 года, когда японцы атаковали. Он работал на корабле «Сент-Луис» и не слышал и не видел нападения. Его товарищи сбили торпедоносец из зенитных орудий. Джонсон мало что знал о нападении, даже когда «Сент-Луис» направлялся в Тихий океан. К моменту его появления на палубе крейсер ускользнул от сверхмалых подводных лодок и успешно вышел в море.

Джонсон рассказывал, что был простым матросом, не офицером. По его словам, капитан и его помощники не разгоняли панику, а просто делали свою работу. Они решили не рассказывать подробности младшим по званию о том, что происходит, да и времени на это было немного.

Ранее KP.RU рассказал, что не так давно скончался один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны. На момент смерти ему было 109 лет.