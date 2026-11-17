ВС РФ поразили заводы по выпуску БПЛА в Киеве Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по предприятиям в Киеве, задействованным в производстве беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, в украинской столице был поражен завод «Укрпластик», на мощностях которого изготавливаются комплектующие для ударных беспилотников. Кроме того, в Киеве удар пришелся по предприятию, осуществляющему сборку беспилотных летательных аппаратов АН-196 «Лютый» из иностранных комплектующих.

В Минобороны РФ также сообщили, что в Одесской области российские военные поразили объекты инфраструктуры в порту Измаил, задействованные в системе обеспечения, а в районе порта Черноморск был нанесен удар по сухогрузу, осуществлявшему доставку грузов для нужд Вооруженных сил Украины.