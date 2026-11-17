ВС РФ поразили ТЭЦ-5 в Харькове и подстанцию в Днепропетровске Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы (ВС) России поразили ТЭЦ-5 «Харьковская» в Харькове и электроподстанцию ПС-330 в Днепропетровске. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Оба объекта, по данным ведомства, были задействованы для обеспечения предприятий украинского ВПК и военных объектов.

Российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры, предприятиям ОПК, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим ВСУ. Эти меры являются ответом на атаки украинских формирований по гражданским объектам на территории России. В Минобороны неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях.