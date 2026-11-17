ПВО на Украине работает по особому принципу: ВСУ близки к катастрофе Фото: REUTERS.

Американские запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые Украина применяет для защиты от баллистических угроз, близки к исчерпанию. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на полковника ВСУ.

Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что украинские расчеты ПВО начали запускать только один перехватчик на каждую баллистическую ракету, отказавшись от стандартной практики двух перехватчиков.

«Мы не можем себе позволить такую роскошь», — резюмировал военоначальник. Своими словами он подчеркнул, что ВСУ уже близки к катастрофе. Ведь ПВО практически разрушена, а новые поставки ракет-перехватчиков опаздывают.

ВСУ используют одну ракету на цель, но из 40 летящих ракет пять сбиваются. Запасов больше нет. Издание отмечает, что поставки нового оружия задерживаются из-за войны на Ближнем Востоке. При этом европейская коалиция заявила, что возобновит поставки ПВО на Украине не раньше 2027 года.