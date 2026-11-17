ВС РФ поразили предприятия по выпуску ракет и БПЛА Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса на территории Днепропетровской и Черкасской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, в Днепропетровской области был поражен завод «Южмаш», на мощностях которого осуществляется производство беспилотных летательных аппаратов, а также ракет типов FP-9 и FP-5. В Черкасской области удар пришелся по сборочному предприятию «Оризон-Навигация», задействованному в выпуске ракет FP-9 «Файер Поинт».

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие поразили предприятия в Киеве, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов, а также нанесли удары по объектам морской логистики в Одесской области