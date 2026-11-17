Журнал Economist опубликовал новую обложку с прогнозом на 2027 год Фото: REUTERS.

Британский журнал The Economist представил традиционный ежегодный выпуск с прогнозами ключевых мировых событий на предстоящий год.

В сфере международной политики эксперты журнала предсказывают закат эпохи Дональда Трампа, действия которого станут агрессивнее, включая новые военные авантюры. Китай готовится к силовой операции против Тайваня, согласно задаче Си Цзиньпина на 2027 год. Возможная победа Марин Ле Пен на выборах во Франции станет потрясением для Евросоюза.

Британский журнал The Economist представил традиционный ежегодный выпуск с прогнозами ключевых мировых событий на предстоящий год

В экономической части прогноза говорится об угрозе масштабного мирового долгового кризиса, вызванного тем, что развитые государства продолжают тратить больше средств, чем зарабатывают. Авторы допускают схлопывание пузыря на рынке искусственного интеллекта на фоне того, что технологические компании в этой сфере все глубже погружаются в долги.

Климатический раздел обзора предупреждает, что 2027 год может стать самым жарким в истории, вызвав природные пожары, засухи и экстремальные температуры. В медицине и биотехнологиях ожидается рост популярности препаратов для снижения веса и разработка лекарств против старения.