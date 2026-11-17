РЖД: длина полок нового плацкарта составит около 190 см Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Полки в плацкартном вагоне нового поколения прибавят от 10 до 14 сантиметров и достигнут примерно 190 сантиметров. Речь идёт о подвижном составе габарита Т, который крупнее привычных вагонов. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

Первый такой плацкарт собирают на Тверском вагоностроительном заводе. Поперечные полки удлинятся на 14 сантиметров — до 189,1 сантиметра, а их ширина вырастет на 3 сантиметра, составив 62,7 сантиметра. Боковые места прибавят 10 сантиметров в длину и 4 в ширину — до 187,5 и 58,5 сантиметра соответственно.

Сертификат соответствия на вагон РЖД рассчитывает получить в апреле–мае 2027 года при условии соблюдения всех регламентов. По словам Колесникова, габарит Т рассчитан на всю страну, поэтому составы смогут ходить по любому направлению. Ставка сделана на формирование поезда целиком из нового подвижного состава — купе, СВ, плацкарт и вагон-ресторан, что даст пассажиру единый современный формат. Разработку вагонов СВ и вагона-ресторана в габарите Т планируется завершить и запустить в производство в 2027–2028 годах.

Ранее генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров рассказал, что высокоскоростные поезда оснастят новой системой связи, объединяющей низкоорбитальный интернет и передовые наземные сети для обеспечения быстрого доступа пассажиров к интернету.