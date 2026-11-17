Участники польско-суданской экспедиции расчистили 11-метровую лестницу, ведущую к основанию Великой церкви Иисуса

Археологи обнаружили первоначальный уровень пола монументального средневекового собора в древнем городе Старая Донгола на севере Судана, который по своим размерам мог превосходить Белый дом. Об этом пишет агентство Associated Press.

Участники польско-суданской экспедиции расчистили 11-метровую лестницу, ведущую к основанию Великой церкви Иисуса — крупнейшего христианского храма средневековой Нубии. Основная часть храма находится до сих пор под землей. Лестница стала единственным доступным участком, позволившим добраться до исторического пола.

Руководитель экспедиции Артур Облуски сообщил, что храм превосходил Белый дом по площади. Ширина собора — около 47 метров, длина — 57 метров. По словам археолога, святыня являлась главным и самым масштабным храмом средневековой Мукурры — одного из трех царств, сформировавшихся в среднем течении Нила после распространения христианства в VI веке. Город Старая Донгола, известный большим числом древних церквей, расположен на восточном берегу Нила примерно в 160 километрах к юго-востоку от современной Донголы.

Облуски также провел параллель между суданским собором и собором Святой Софии в Стамбуле, возведенным в 537 году по приказу византийского императора Юстиниана. По мнению исследователя, благодаря своей сложной пространственной планировке и передовым для своего времени строительным технологиям Великая церковь Иисуса стала таким же архитектурным ориентиром для средневековой Нубии и всего северо-востока Африки.

В прошлом году археологи заявили, что обнаружили остатки синагоги I века, где, возможно, творил чудеса Иисус. Это открытие назвали одним из самых значимых в библейской археологии за последние десятилетия.