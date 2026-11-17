Россияне стали реже увольняться: названа причина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Число увольнений в России достигло самого низкого показателя за последние шесть лет. Об этом со ссылкой на исследование FinExpertiza сообщает газета «Известия».

Во втором квартале 2026 года с крупных и средних предприятий уволились 2,5 млн человек (каждый 14-й), а приняли на работу только 2,3 млн новых сотрудников — это самый низкий показатель с 2020 года. Компании начали удерживать сотрудников на местах. Правда, для того чтобы не сокращать штат, приходится урезать премии и другие стимулирующие выплаты.

Из-за дефицита кадров зарплаты растут, но экономика замедляется, ограничивая найм. Работодатели продолжают искать специалистов, но набор офисного персонала сокращается. Безработица рекордно низка — 2,2% в сентябре.

Ранее KP.RU передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что безработица действительно находится на самом низком уровне за всю современную историю. Глава государства отметил, что РФ может сравниться в этом показателе только с Японией.