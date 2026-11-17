Песков: договоренностей о встрече Путина и Маска на саммите АТЭС нет Фото: REUTERS.

Договоренностей о проведении встречи между президентом России Владимиром Путиным и американским предпринимателем Илоном Маском на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае в настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии «Вести».

Отвечая на вопрос журналистов о вероятности таких контактов, представитель Кремля пояснил: «Нет, никаких договоренностей нет».

Вместе с тем Песков напомнил, что в среду, 18 ноября, российский президент примет участие в работе делового саммита АТЭС. «Я не знаю программы Илона Маска здесь, но, по крайней мере, президент будет выступать перед представителями делового мира», — отметил он.

Деловой саммит АТЭС проходит 17–18 ноября в китайском Шэньчжэне в преддверии 33-й неформальной встречи лидеров экономик региона, запланированной на 18–19 ноября.