Хуснуллин в ближайшее время проведёт заседание о восстановлении Крымского моста. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина в ближайшее время рассмотрит вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения. Заседание пройдёт в Доме Правительства, сообщили в кабмине.

«В рамках заседания будут рассмотрены вопросы восстановления Крымского моста и организации транспортного сообщения», — говорится в сообщении.

Крымский мост второй раз за сутки подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первый удар был нанесён днём ранее, 16 ноября. В результате движение транспорта было ограничено. Тогда, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Вскоре автомобильное движение по переправе было возобновлено.

Повторная атака произошла около полуночи 17 ноября. Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил новый удар. Движение транспорта также было приостановлено.