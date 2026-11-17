СК: Исчезновение Усольцевых породило много домыслов среди местного населения Фото: Олег ЗОЛОТО.

Безвестное исчезновение в Кутурчинском Белогорье Красноярского края больше года назад семьи Усольцевых породило множество версий и слухов у местного населения. Об этом в интервью ТАСС сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

"К вопросу о том, что люди рассказывают нам, и то, что они потом рассказывают СМИ. Версий рождается много. Мы изучаем то, что люди говорят в средствах массовой информации. Какие пояснения дают журналистам", - подчеркнула она.

По ее словам, после этого следователи вызывают людей и дополнительно допрашивают. Однако, к сожалению, часто бывает так, что при допросе человек отвечает, что "это в магазине услышал", "мне кто-то рассказал, кто, не помню".

Сырымбетова отметила, что достоверность такой информации сомнительна.

Как писал сайт KP.RU, пропавшая семья Усольцевых отправилась в поход с двумя мобильными телефонами. Однако следствию неизвестно, были ли в них средства навигации. Связь в той местности ловит плохо.

20 октября знакомым пропавшей вместе с мужем и дочкой в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой пришло уведомление от ее контакта о регистрации в национальном мессенджере "Макс".

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье.