Onet: Польша подняла в воздух истребители на фоне воздушной тревоги на Украине Фото: REUTERS.

Вооруженные силы (ВС) Польши подняли в воздух дежурные истребители и привели в готовность системы противовоздушной обороны (ПВО) на фоне объявленной воздушной тревоги в западных регионах Украины. Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на заявление Оперативного командования видов ВС республики.

В военном ведомстве уточнили, что через Центр управления воздушными операциями были задействованы все необходимые силы и средства системы ПВО. В командовании подчеркнули, что проводимые мероприятия носят исключительно превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства.

«Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются в состоянии готовности к реагированию», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее польское агентство аэронавигации PAZP ввело запрет на полеты ниже 3 тысяч метров в восточных районах страны с 10 марта по 9 июня 2026 года по требованию ВС Польши для обеспечения безопасности государства. Запрет действовал круглосуточно, исключения действовали для гражданской и санитарной авиации по разрешению.