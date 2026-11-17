СВР: ЕС тревожит нежелание "Студенческого списка" следовать указаниям Брюсселя Фото: REUTERS.

Евросоюз обеспокоен нежеланием победившего на выборах в Сербии "Студенческого списка" следовать указаниям из Брюсселя. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

"В руководстве Евросоюза обеспокоены демонстрируемым "Студенческим списком", победившим на недавних парламентских выборах в Сербии, нежеланием слепо следовать в русле установок и указаний из Брюсселя", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Брюссель тревожит возможность сохранения независимого курса Белграда.

Как писал сайт KP.RU, 4 ноября представители "Студенческого списка" обратили внимание на истечение срока сделки между Москвой и Белградом по поставкам газа. Там считают, что Сербия должна заключить с Россией долгосрочную сделку по газу.

1 ноября "Студенческий список" победил на внеочередных парламентских выборах в Сербии. По данными Республиканской избирательной комиссии, его кандидаты получили 53,01% голосов.