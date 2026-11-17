Праздник чуть не закончился трагедией: на Урале прокуратура проверяет инцидент с отравлением детей в сауне Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Свердловской области прокуратура начала проверку после того, как шесть несовершеннолетних отравились парами хлора в сауне. Об этом говорится в официальном канале ведомства в «Максе».

"Впоследствии в связи с ухудшением состояния здоровья шестеро несовершеннолетних были госпитализированы в больницу, где им поставлен диагноз — отравление парами хлора", — отмечается в сообщении от прокуратуры.

В материалах дела говорится, что 16 ноября подростки отмечали день рождения в сауне села Косой Брод. Во время праздника они почувствовали резкий запах хлорки. Нескольким подросткам стало плохо, они обратились за помощью. В больнице было установлено, что они отравились парами хлора. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, из жизни ничего не угрожает.

Ранее KP.RU рассказал, что в Краснодарском крае два года назад несколько подростков отравились неизвестным веществом. Их нашли без сознания на улице.