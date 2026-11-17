Экс-президент США Джо Байден. Фото: SAUL LOEB/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America) использовал некорректный вариант написания фамилии Владимира Зеленского.

По официальным правилам транслитерации, фамилия Зеленского должна писаться как Zelenskyy — с двумя буквами «y» на конце. Этот вариант используется в официальных документах и киевскими властями. Однако в книге Байден упоминает Зеленского 30 раз и всегда пишет его фамилию как Zelensky, с одной буквой «y» на конце. Данный вариант считается ошибочным.

Во время своего президентства Байден неоднократно допускал публичные оговорки, которые становились предметом широкого обсуждения. Один из наиболее резонансных эпизодов произошёл в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне, где Байден, представляя Зеленского, по ошибке назвал его «президентом Путиным». Согласно опубликованным записям, Байден заявил, что хочет передать слово Зеленскому, «который столь же отважен, сколь и решителен», после чего произнёс: «Дамы и господа, президент Путин!».