Фрегат «Адмирал Головко» Северного флота вошел в Средиземное море Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Фрегат «Адмирал Головко» Северного флота с ракетами «Циркон» завершил трансатлантический переход и вошел в Средиземное море через Гибралтар. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Фрегат Северного флота „Адмирал Головко“, выполняющий задачи дальнего похода, завершил трансатлантический переход и вошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море», — об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Нужно отметить, что экипаж фрегата отработал поиск и слежение за подводной лодкой с вертолетом Ка-27. Провели тренировку по противоторпедной защите, используя компьютерное моделирование. Моряки успешно обнаружили и поразили условную торпеду антиторпедой, выполнив нормативы. Дальний поход судна начался 2 ноября, за это время фрегат уже прошел больше 3 тысяч морских миль.

Ранее KP.RU рассказал, что фрегат «Адмирал Головко» участвовал в военных учениях 2024 года. Именно с него был совершен учебный пуск ракеты «Калибр».