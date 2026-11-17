Захарова: необандеровщина начала самоутверждаться за пределами Украины. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеология необандеровщины вышла за пределы Украины и начала проявляться в других европейских государствах, в том числе в форме вандализма на территории Польши.

«Страны Восточной Европы под предлогом декоммунизации уничтожают материальные свидетельства освободительной миссии Красной армии, спасения народов от уничтожения нацистами. В лидерах националистического зомби-угара — Польша, Украина, страны Прибалтики», — написала она в Telegram.

По ее словам, «нацизм не знает границ», а «необандеровщина, захватив Украину, неизбежно начала самоутверждаться за ее пределами». Дипломат напомнила, что с 5 ноября граффити «Slawa UPA*» появились на 11 памятниках в Познани, Гдыне и Гданьске, а 9 ноября был осквернен русский мемориал 1898 года, после чего полиция задержала 17-летнего украинца. Резонанс в Варшаве возник лишь 14 ноября, когда надписи обнаружили на памятниках героям восстания в Варшавском гетто 1943 года и 1-й армии Войска польского.

Захарова раскритиковала попытки Киева списать инциденты на «российскую гибридную войну» и указала на лицемерие властей Польши, которую назвала «государством-чемпионом мира по вандализму».

Ранее в посольстве РФ в Варшаве рассказали, как польские элиты пропитаны русофобией.

* Организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.