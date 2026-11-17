Иногда человек может выбирать такой напиток, чтобы привлечь внимание. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Любители чая с молоком могут отличаться уверенностью в себе и спокойным отношением к чужому мнению. Они чаще опираются на собственные предпочтения, а не стараются соответствовать ожиданиям окружающих. Такой психологический портрет поклонников необычного сочетания составил психолог Валентин Денисов-Мельников. Об этом пишет «Абзац».

«Если на человека смотрят с удивлением и дают понять, что с ним что-то не так, значит, такой чай точно пьют люди, которые спокойно относятся к чужому мнению. Они меньше ориентируются на то, что думают о них, чем на то, что думают они о себе сами», – пояснил Денисов-Мельников.

Вероятно, это эмоционально зрелые и уверенные в себе люди, которые не зависят от чужой оценки и спокойно следуют собственным предпочтениям. При этом иногда человек может выбирать такой напиток, чтобы привлечь внимание или удивить окружающих.

На вкусовые предпочтения также влияет культурная среда. Например, привычка пить чай с молоком может появиться после путешествий или с детства, если в семье и регионе проживания такое сочетание считается традиционным.

Однако ранее любителей горячего чая предупредили о возможной опасности для здоровья. Употребление очень горячего напитка может втрое повышать риск развития рака пищевода.