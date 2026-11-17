Рябков: Нет понимания параметров продолжения трехсторонних встреч по Украине Фото: Иван МАКЕЕВ.

В настоящее время нет понимания параметров и ориентиров продолжения трехсторонних переговоров по Украине. Об этом в Госдуме заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хочу сказать, что на сегодня нет понимания параметров и каких-то ориентиров с точки зрения продолжения данного процесса", - сказал дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рябков сообщил, что требования России по урегулированию ситуации вокруг Украины являются императивными и не подлежат пересмотру. По его словам, Москва последовательно и твердо отстаивает свои интересы, отказ от которых невозможен ни при каких обстоятельствах.

Напомним, 23 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад должен немедленно дать Москве гарантии безопасности по Европе. По его словам, для российской стороны важен не ход переговоров по указанному вопросу, а результат.