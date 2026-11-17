Николай Басков рассказал, почему сорвался его юбилейный концерт в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певец Николай Басков впервые рассказал о том, как сорвался его юбилейный концерт в стенах Московского института культуры. Причиной срыва оказалась объявленная в заведении эвакуация. ОБ этом артист сообщил в интервью «МК».

Причем эвакуацию объявили всего за несколько минут до начала выступления.

«Здесь, оказывается, четвёртый раз такое. Жалко очень. Жалко, что не состоялось и объявили эвакуацию», — поделился Басков, признавшись, что и сам очень расстроился, потому что тщательно готовился к шоу.

Тем не менее артист попытался подбодрить зрителей и пообещал обязательно повторить концерт.

Ранее в МГИК сообщили, что эвакуацию проводят из-за сообщения о взрывном устройстве. На месте уже работают уполномоченные службы.

Это уже не первая эвакуация в МГИК: в октябре 2026 года выводили общежитие и все корпуса — всю территорию института. Тогда причину в пресс-службе сначала не уточняли, но позже источник сообщил, что эвакуацию провели из-за сообщения об угрозе минирования.