Вице-премьер Марат Хуснуллин Фото: Виталий ТИМКИВ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о положении дел вокруг Крымского моста. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

За последние сутки Крымский мост пережил два удара. Первый произошёл в ночь на 16 ноября. В результате инцидента автомобильное движение по переправе было временно перекрыто. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Позже проезд восстановили. В ночь на 17 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов доложил о новом ударе. Транспортное сообщение вновь было ограничено. Такое сообщалось, что в результате последней атаки погибли два человека.