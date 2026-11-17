ВС РФ освободили Заливное в Запорожской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее во вторник, 17 ноября, в российском военном ведомстве проинформировали о нанесении ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и инфраструктурным объектам. В частности, в Днепропетровской области был поражен завод «Южмаш», производящий беспилотные летательные аппараты и ракеты FP-9 и FP-5, а в Черкасской области — предприятие «Оризон-Навигация», где выпускают ракеты FP-9 «Файер Поинт».