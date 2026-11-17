Рябков: РФ не получала отклика на предложения о гарантиях безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия на данный момент не получала отклика на имеющиеся предложения Москвы о гарантиях безопасности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что в тех проектах соглашений, которые еще в 2021 году были представлены Россией США и всему блоку НАТО, содержатся элементы, которые по большому счету и означают взаимный отказ от нападения.

"Мы пока не имеем должного ответа с той стороны на эти предложения", - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рябков отметил, что гарантии безопасности России настолько же императивны, как и известные требования о нерасширении НАТО. Также к ним относятся и требования безусловно обеспечить решение проблем по источникам конфликта на Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин указал, что Россия сумеет обеспечить надежные гарантии своей безопасности и суверенитета в текущих реалиях.