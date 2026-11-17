Генштаб Бельгии: армия стран ЕС не готова к потенциальному конфликту с РФ Фото: REUTERS.

Вооруженные силы стран Европы не готовы к потенциальному военному столкновению с Россией. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина.

Отвечая на вопрос журналистов о способности Бельгии и европейских союзников противостоять в возможном конфликте с Россией, генерал констатировал: «Мы не готовы». По его оценке, текущее состояние европейских армий стало прямым следствием многолетней экономии на обороне.

«Все страны Европы, не только Бельгия, прошли через 35 лет сокращения инвестиций», — сказал он в интервью телеканалу RTL, призвав продолжать наращивание военных расходов.

Напомним, в Москве неоднократно отвергали заявления западных политиков и военных о якобы существующей угрозе нападения России на европейские государства. Президент РФ Владимир Путин называл подобные утверждения целенаправленным нагнетанием обстановки и провокацией, подчеркивая, что российская армия не собирается воевать с Европой и не имеет для этого никаких мотивов.