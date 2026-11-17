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Коллективный Запад своим желанием нанести России поражение лишь готовит к этой судьбе Украину. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Если продолжать эту фикцию (словно это какой-то фильм) и делать вид, что наша сторона одержит победу только потому, что мы так заявляем, это приведет лишь к разрушению Украины...", - написал он в соцсети Х.
По его словам, это в свою очередь усугубит унижение Запада за полный провал возможности давно положить конец украинскому конфликту дипломатическим путем, что могло бы спасти украинский народ.
Дэвис отметил, что из-за высокомерия и этого пафосного стремления увидеть поражение России Запад обрекает Украину на гибель.
Как писал сайт KP.RU, ранее Дэвис заявил, что конфликт на Украине приближается к завершающей стадии. Аналитик подчеркнул, что на отказ США от поддержки киевского режима указывают заявления главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости смены власти на Украине и дизельная сделка Москвы и Вашингтона.