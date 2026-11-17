Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Вопрос о вступлении Украины в НАТО категорически неприемлем», — резюмировал российский дипломат в разговоре с прессой.

Нужно отметить, что Киев не теряет надежды, что может оказаться членом Альянса. Однако страны НАТО уже говорят о том, что Украина не сможет войти в состав. Но самое важное, что против такого расклада выступает Россия.

Вероятность того, что Киев метит в НАТО, стало одной из причин начала СВО. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что НАТО — это враждебный альянс для РФ, поэтому Москва не позволит, чтобы иностранные военные подбирались настолько близко к российской границе.