Россиянин пострадал при столкновении поездов в Праге Фото: Оксана ЗУЙКО.

Во вторник, 17 ноября, в центре Праги произошло столкновение двух поездов. В результате аварии один гражданин России получил незначительные повреждения головы и руки. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Богдан Василивицкий.

«Как нам сообщили в полиции Чехии, при столкновении двух поездов во вторник в Праге пострадал один гражданин России. У него легкие травмы головы и руки», — резюмировал дипломат в разговоре с РИА Новости.

Два пассажирских поезда столкнулись в Праге утром во вторник, пострадали более 15 человек. Движение в районе аварии частично нарушено.

Ранее KP.RU рассказал, что в начале октября произошла жуткая авария на ж/д путях в Испании. Там столкнулись два поезда, из-за инцидента пострадали 10 человек.