AFP: Картину Ван Гога выставят на продажу, несмотря на возражения наследников Фото: Kobei Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

Картину всемирно известного нидерландского живописца Винсента Ван Гога выставят на продажу, несмотря на возражения наследников. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

В публикации напомнили, что картина "Цветущие каштаны", написанная в 1890 году в Овер-сюр-Уаз, Франция, будет выставлена на аукцион Sotheby's. Эта продажа установит новый рекорд для работ голландского художника и станет самой дорогой продажей в этом сезоне.

"Аукцион в Нью-Йорке, на котором будет выставлена на продажу картина Винсента Ван Гога, оспариваемая наследниками бывшего владельца-еврея, продавшего ее при нацистском режиме, по-прежнему запланирован на среду", - говорится в материале.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября стало известно, что наследники еврейского издателя Самуэля Фишера потребовали от аукционного дома Sotheby's отменить торги картиной "Цветущие каштаны". Стоимость полотна оценивается в 180 млн долларов.