Китай теперь может из космоса поразить любую цель на Земле Фото: REUTERS.

40 китайских многоразовых космопланов Shenlong могут нанести быстрый глобальный удар по любой точке Земли за несколько минут. Отмечается, что маневренные аппараты Китая на орбите, готовые к спуску, имеют важное военное значение. Об этом пишет SCMP.

В октябре разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) опубликовало фотографию неизвестного космического аппарата с открытыми створками грузового отсека. Согласно предположениям, на снимке может быть запечатлен секретный китайский космоплан Shenlong. Однако подробности пока не озвучили ни в Китае, ни в США.

Ранее KP.RU передал сообщение от Китая. Отмечается, что власти КНР призвали страны не допустить гонку вооружения в космосе. Также Пекин подчеркнул, что важно не допустить частные компании к возможности размещения оружия в космосе.