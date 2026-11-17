Песков назвал слова Каллас о краже данных бойцов СВ неловкими Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о краже данных участников специальной военной операции (СВО) неловким и неудачным.

"Я думаю, это очередное неловкое заявление госпожи Каллас, неудачное, которое лишний раз, наверное, показывает уровень ее квалификации", - сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу "Звезда".

Как писал сайт KP.RU, ранее еврочиновница предложила привлечь разведку к получению информации о бойцах спецоперации. После этого ЕС сможет ввести персональные санкции против российских военных.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Каллас в России может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет в случае реализации ее предложений о похищении персональных данных участников СВО.