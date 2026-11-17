Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин рассказал, что ежедневно возносит молитвы о России и её гражданах.

«Я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день», — рассказал глава государства фильме к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Наше крещение. Предстоятель».

Президент также отметил особую миссию Русской православной церкви в формировании русской нации и российской государственности. Сохранение человека и его духовности, подчеркнул Владимир Путин, остаётся ключевым направлением совместной деятельности церкви и государства.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих неустанно молиться за президента России и за страну. Глава РПЦ подчеркнул, что сейчас Россия переживает особый исторический период, и церковь несёт огромную ответственность за всё, что происходит и может произойти в стране.