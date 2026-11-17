Судмедэксперт Фриман заявил, что Эпштейна убили в тюрьме Фото: Epstein Estate/House Oversight/Keystone Press Agency/Global Look Press

Судмедэксперт Майкл Фриман заявил, что убийство является более вероятной причиной смерти скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, чем суицид. Об этом сообщил телеканал CBS News.

"Если рассматривать все в совокупности, это больше всего соответствует убийству", — сказал он телеканалу.

В публикации отметили, что Фриман представил результаты анализа в Лондоне. А для проверки официальной версии он использовал трехмерные модели, основанные на фотографиях повреждений и описании места обнаружения тела.

Также телеканал подчеркнул, что Бюро главного судмедэксперта Нью-Йорка подтвердило, что придерживается своего заключения о самоубийстве Эпштейна.

Как писал сайт KP.RU, ранее издание New Yourk Post со ссылкой на новые данные расследования обстоятельств смерти осужденного за секс-торговлю и растление малолетних сообщило, что финансист пытался покончить с собой как минимум трижды, прежде чем довел задуманное до конца.