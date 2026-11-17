Германия и Норвегия профинансируют закупку ракет Patriot для Украины Фото: REUTERS.

Стало известно, что Германия и Норвегия профинансируют закупку оружия для Украины. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Отмечается, что киевский режим хочет получить в первую очередь новые РЛС, а также закупку ракет для РАС-2 и РАС-3. Это все планируется провести в рамках пакета помощи PURL. Недавно киевский режим жаловался на нехватку ракет для систем ПВО.

Напомним, страны Запада продолжают снабжать киевский режим оружием. Это не меняет ситуацию на поле боя и только затягивает конфликт. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что конфликт на Украине закончился бы через пару месяцев, если бы страны ЕС перестали вливать в Киев огромные деньги. Также сейчас РФ по сути держит удар с коллективным Западом.