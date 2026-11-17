В Брянске подросток осужден за госизмену и призывы к терроризму Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Второй Западный окружной военный суд назначил восемь лет лишения свободы 17-летнему жителю Брянска по делу о госизмене, призывах к терроризму и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

"Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Отбывать наказание несовершеннолетний будет в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Суд установил, что по указанию кураторов несовершеннолетний собирал и передавал сведения о месте расположения ВС РФ, объектов оборонно-промышленного комплекса и сопутствующую информацию. Кроме того, размещал в общественных местах Брянска листовки с публичными призывами к террористической деятельности.

Как писал сайт KP.RU, ранее суд в Томской области приговорил несовершеннолетнего местного жителя к 8,5 годам колонии за госизмену и диверсию в интересах киевского режима. Он совершил диверсионно-террористические акты против объектов связи в регионе.