Диетолог посоветовала не злоупотреблять орехами, маслом, сыром, медом и сухофруктами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Завтрак из сладкой выпечки или хлопьев может быстро вызвать чувство голода, даже если после еды кажется, что человек наелся. Чтобы дольше сохранять сытость и не переедать в течение дня, важно правильно сочетать продукты. Врач-терапевт и диетолог Елена Устинова рассказала о подходящих вариантах. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Чтобы сытость сохранялась дольше, завтрак должен содержать белок, клетчатку и небольшое количество жиров. Белок переваривается медленнее и помогает контролировать аппетит, а клетчатка увеличивает объем пищи», – объяснила медик.

Одним из подходящих вариантов врач назвала кашу из цельной овсянки или гречки. Ее можно дополнить молоком, творогом, натуральным йогуртом, ягодами или фруктами. Также хорошо подойдут яйца с овощами и ломтиком цельнозернового хлеба, творог или натуральный йогурт с ягодами и семенами.

При этом диетолог посоветовала не злоупотреблять орехами, маслом, сыром, медом и сухофруктами, поскольку они могут значительно повысить калорийность завтрака. Менее удачным выбором считаются сладкие хлопья, выпечка, печенье и кофе с сиропом. В таких продуктах часто мало белка и клетчатки, поэтому голод может вернуться быстрее.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что рацион влияет на качество сна, настроение, память и способность концентрироваться. Недостаток важных питательных веществ может также снижать устойчивость организма к стрессу, пишет RT.