Академик отметил, что жители России часто едят недостаточно овощей и фруктов. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Чтобы сохранить здоровье и активность на долгие годы, важно не искать продукты с волшебными свойствами, а правильно составлять ежедневный рацион, рассказал академик РАН Дмитрий Никитюк. Об этом пишет aif.ru.

«Пищевых продуктов, которые доказательно вели бы к увеличению продолжительности жизни, не существует. Это все миражи и фантазии. Часто они основываются на коммерческих интересах производителей. Гораздо важнее грамотно составленный рацион», – объяснил академик.

Первый закон заключается в том, что количество калорий должно соответствовать энергозатратам человека. Второй – организм должен ежедневно получать не менее 170-200 биологически активных веществ. Никитюк также посоветовал не отказываться без необходимости от мяса и молочных продуктов, а учитывать индивидуальные особенности и переносимость пищи.

Академик отметил, что жители России часто едят недостаточно овощей и фруктов, но при этом злоупотребляют сахаром, солью и жирной пищей. Он также напомнил о важности движения. После 45 лет мышечная масса начинает постепенно сокращаться, поэтому для поддержания активности полезно проходить 7-8 тысяч шагов в день и больше.

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