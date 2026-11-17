Фото: Евгения ГУСЕВА.
Там, где появляется НАТО, ничего хорошего не происходило. С таким заявлением выступил Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам 21-го Восточноазиатского саммита (ВАС).
"Там, где появляется НАТО, там ничего хорошего никогда не происходило", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Глава МИД РФ привел в качестве примеров вторжение НАТО в Ирак, Югославию, а также "авантюру" в Ливии.
Как ранее заявлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Кроме того, желание Украины вступить в НАТО, стало одной из причин начала специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что НАТО является враждебным альянсом для наше страны. Поэтому РФ не позволит, чтобы иностранные военные подбирались близко к российской границе.