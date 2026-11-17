Лавров: там, где появляется НАТО, никогда ничего хорошего не происходило Фото: Евгения ГУСЕВА.

Там, где появляется НАТО, ничего хорошего не происходило. С таким заявлением выступил Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода по итогам 21-го Восточноазиатского саммита (ВАС).

"Там, где появляется НАТО, там ничего хорошего никогда не происходило", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ привел в качестве примеров вторжение НАТО в Ирак, Югославию, а также "авантюру" в Ливии.

Как ранее заявлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Кроме того, желание Украины вступить в НАТО, стало одной из причин начала специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что НАТО является враждебным альянсом для наше страны. Поэтому РФ не позволит, чтобы иностранные военные подбирались близко к российской границе.