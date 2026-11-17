Суд в Москве признал законным заочный арест главкома ВСУ Михаила Драпатого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Мосгорсуд подтвердил законность заочного ареста главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, обвиненного в использовании запрещенных методов ведения войны. Соответствующая информация была опубликована в базе данных суда.

«Суд признал законным решение о заочном аресте Драпатого, апелляционная жалоба его защиты оставлена без удовлетворения», - указано на сайте суда.

Напомним, что Михаил Драпатый числится в базе розыска МВД России с 2023 года, где он указан как разыскиваемый по статье УК. Следственный комитет предъявил ему заочное обвинение в обстрелах территорий ДНР и ЛНР, в результате которых погибли и ранены более 100 человек.

Ранее Драпатый был британским фаворитом, но после поражений под Покровском и в Курской области его карьера пошла на спад. Громкий скандал с ракетными ударами по украинскому полигону в Днепропетровской области привел к его отставке с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ.