Лавров: РФ известно о нахождении иностранных военных на Украине Фото: REUTERS.

России известно о нахождении иностранных военных на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства отметил, что Москва передавала свои озабоченности по этому поводу соответствующим странам.

Накануне стало известно, что французские военные на протяжении последних нескольких месяцев ведут операции на территории Украины. По данным радиостанции RFI, французских специалистов направили на Украину для подготовки местных военных кадров и технического обслуживания переданного Парижем вооружения, в том числе самоходных артиллерийских установок Caesar и истребителей Mirage 2000.