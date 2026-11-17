В Приморье врачи спасли младенца весом 625 граммов, родившегося дома Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Приморье врачи спасли младенца, который родился дома с весом 625 граммов. Роды начались неожиданно, за мамой выехала бригада неонатального центра. Когда младенца с матерью забрали, машина попала в аварию. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава по региону.

Никто не пострадал, но транспортировка стала невозможной. Младенца доставили в краевую детскую клиническую больницу №1 на вертолете.

"Спустя три месяца борьбы за жизнь, круглосуточного ухода и усилий медиков ребенок набрал вес почти до 3 килограммов и готовится к выписке вместе с мамой Евгенией", - рассказали в Минздраве.

Ранее KP.RU рассказал, что в Москве спасли младенца, который родился с экстремально низким весом. Отмечается, что ребенок родился с весом всего 367 грамм. С начала года в Подмосковье спасли свыше 3,1 тысячи недоношенных детей.