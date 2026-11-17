Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о проведенном в этом году комплексном ремонте 42 улиц в Южном округе столицы.

«Общая площадь обновленных пространств составила порядка 1,7 миллиона квадратных метров. Основной задачей было создать комфортные и безопасные условия для водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам», – подчеркнул заммэра.

Напомним, при выборе городских территорий для комплексного ремонта учитывают межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость значимых объектов.

КОНКРЕТНО

Во время комплексного ремонта:

- на Бакинской улице, являющейся одной из главных магистралей района Царицыно, отремонтировали более 50 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и тротуарах, установили контрастное освещение на нерегулируемых пешеходных переходах;

- на улице Красного маяка в районе Чертаново Центральное обновили более 117 тысяч квадратных метров дорожного и тротуарного покрытия;

- обновили Харьковский и Востряковский проезды, улицу Садовники, Академика Миллионщикова и другие.

На финальном этапе везде провели озеленение, обустроив новые газоны.