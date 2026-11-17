Лавров: Макрону стоит позвонить Путину, а не просто заявлять о намерениях Фото: REUTERS.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, если он того хочет, стоит просто позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что Макрон вдруг в какой-то день заявляет, что позвонит Путину и что-то ему скажет, однако после уходит с радаров.

"Если ты хочешь позвонить - позвони", - сказал глава МИД во время общения с журналистами по итогам 21-го Восточноазиатского саммита.

По словам министра, ему сложно понять политиков, которые публично заявляют о своих намерениях провести переговоры.

Лавров отметил, что таким образом ранее поступали экс-канцлер Германии Олаф Шольц и его преемник Фридрих Мерц, а также глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лавров указал, что президент Франции в текущей обстановке действует скорее на публику. Заявления Макрона носят в большей степени демонстративный характер, чем отражают готовность к реальным дипломатическим шагам со стороны Парижа.