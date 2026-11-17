Колокол весом 136 кг украли из храма украинской церкви. Фото: Aleksander Lyskin/ Russian Look/ Global Look Press

В канадской провинции Манитоба неизвестные похитили латунный колокол весом около 136 кг с деревянной колокольни Украинской католической церкви Святого Сердца Иисуса, расположенной близ Фрейзервуда. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (RCMP).

Сообщение о пропаже поступило в правоохранительные органы в субботу, 15 ноября. На крыше отдельно стоящей колокольни обнаружили заметные повреждения.

По словам констебля Мерри Плог, точное время и способ демонтажа колокола «все еще остаются загадкой». Полиция уже разослала ориентировки во все пункты приема и переработки металлолома в округе, включая Виннипег, поскольку основной версией считается попытка сдать реликвию в утиль.

По данным Исторического общества Манитобы, похищенный колокол был изготовлен в Швейцарии и привезен в Канаду в 1906 году для первоначального здания храма. Епископ-помощник архиепархии Виннипега Андрей Рабий признался, что испытал «сильное недоверие и шок» от масштаба кражи. Местные жители уже объявили вознаграждение в 500 долларов за информацию, которая поможет вернуть украшенный узорами колокол.

Напомним, в прошлом году колокол похитили в Ростовской области. Кража произошла в одном из хуторов Волгодонского района.